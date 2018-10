Policisti so kraj zavarovali, zbrali prva obvestila in začasno zaprli del Ljubljanske ceste. Policisti specialne enote so kovček razstrelili. Ugotovili so, da je bil prazen, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti bodo opravili ogled kraja in nadaljevali zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Kovček so našli na avtobusnem postajališču v središču Domžal, na cesti Kamnik-Domžale-Šentjakob-Ljubljana. Zaradi dogajanja je bil promet v jutranji konici močno oviran.