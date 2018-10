New Jersey do zmage na krilih Kyla Palmierija

V hokejski ligi NHL so v noči na ponedeljek odigrali tri tekme. New Jersey Devils je s 3:2 in na krilih Kyla Palmierija, ki je dal dva gola, premagali San Jose Sharks. Anaheim Ducks so bili s 3:2 boljši od St. Louis Blues, Winnipeg pa je s 3:1 ugnal Carolino.