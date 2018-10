V torek bo na vzhodu zmerno oblačno, drugje pa večinoma pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu lahko pade kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo oblačnost trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek precej jasno V sredo in četrtek bo precej jasno, v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne po nižinah megla. Vremenska slika: Naše kraje je iznad Sredozemlja dosegla manjša vremenska motnja. V višinah z južnimi vetrovi doteka bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in južno od nas pretežno oblačno z rahlim dežjem. Več jasnine bo vzhodno od nas. V torek bo nad severnim Jadranom in Furlanijo-Julijsko krajino pretežno oblačno, občasno se bodo še pojavljale padavine. Bolj jasno bo nad Panonsko nižino.