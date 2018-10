Zadnja v nizu sta bila v nedeljo prvi mož banke JP Morgan James Dimon in šef uprave Ford Motors Bill Ford. Pred tem sta udeležbo odpovedala tudi voditelj Uberja Dara Khosrowshani in soustanovitelj podjetja AOL Steve Case.

Udeležbo in sodelovanje na konferenci je odpovedalo tudi več ameriških medijskih hiš, od televizijskih mrež CNN in CNBC do Bloomberga, Financial Timesa in New York Timesa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po drugi strani pa sta voditeljica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde in ameriški finančni minister Steve Mnuchin ta konec tedna potrdila, da še vedno načrtujeta udeležbo na konferenci v Rijadu.

Na tej konferenci naj bi kraljevina predstavila svoj ambiciozni načrt vizije razvoja do leta 2030, s katerim naj bi se modernizirala in zmanjšala odvisnost gospodarstva od izvoza nafte. Zaradi napovedane udeležbe visokih in pomembnih gostov se je konference že prijelo ime »puščavski Davos«.

Savdska Arabija grozi s povračilnimi ukrepi Vendar je medtem prišlo do afere z novinarjem in kritikom režima Hašodžijem, ki je 2. oktobra izginil, potem ko je obiskal savdski konzulat v Istanbulu, da bi si uredil dokumente za poroko. Turške oblasti domnevajo, da so ga tam umorili. Savdska Arabija to zanika in zatrjuje, da je novinar, ki je pisal tudi za ameriški Washington Post, varno zapustil konzulat, a tega doslej še ni nihče potrdil. Nemčija, Francija in Velika Britanija so v nedeljo pozvale k verodostojni preiskavi izginotja Hašodžija, zaskrbljenost zaradi dogodka so izrekli tudi Združeni narodi in Evropska unija, ameriški predsednik Donald Trump pa je Savdski Arabiji zagrozil s »hudo kaznijo«, če se izkaže, da stoji za izginotjem novinarja. Savdska Arabija je v nedeljo kritike in tudi grožnje s sankcijami zavrnila in zagrozila s povračilnim ukrepi, ki bi lahko imeli posledice za svetovno gospodarstvo.