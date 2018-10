Crvena zvezda je v tretjem krogu dosegla že tretjo zaporedno zmago, Krka pa drugi poraz. V dvorani Aleksandra Nikolića so Beograjčani že pred koncem prve četrtine povedli za 12 točk (23:11), pred koncem prvega polčasa pa že za 18 (46:28).

Tudi v nadaljevanju tekme so gostitelji zlahka držali visoko prednost in pred 3200 gledalci – eden izmed sodnikov je bil tudi Slovenec Saša Pukl – na koncu zmagali s 14 točkami razlike (80:66). Pri Crveni zvezdi so bili najučinkovitejši Baron (13), Rageland in Ristić (po 10), pri poraženih Novomeščanih pa Marinelli (15), Lalić in Lapornik (po 10).

Izidi 3. kroga v ligi ABA: Crvena zvezda – Krka 80:66 (29:17, 46:32, 66:51), FMP – Cibona 93:88 po podaljških (24:22, 44:41, 62:51, 79:79), Cedevita – Mega Bemax 86:95 (23:27, 47:47, 68:73), Mornar – Partizan 97:94 (25:14, 50:36, 72:59), Igokea – Budućnost 78:85 (22:20, 35:41, 56:67).