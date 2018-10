Varovanci novega trenerja Andreja Urnauta, še lani stratega Salonita, ki so igrali brez Jana Pokeršnika, so zanesljivo dobili prva dva niza, nato pa se ustavili. V tretjem so bili povsem nemočni, v drugem delu četrtega niza pa so spet našli ritem in brez težav prišli do zmage. Posebno prepričljive igre pa niso pokazali, vidi se, da še niso v pravi formi. Manjkal je pritisk s servisom, dobra ni bila niti igra v napadu.

V obeh ekipah sta bila najučinkovitejša Hrvata, pri domačih Petar Đirlić, dosegel je 21 točk, pri gostih pa Fran Peterlin, ki je zbral 16 točk.

Uvodni krog 1. DOL za moške posebnih razburljivosti ni prinesel niti v soboto. Zanesljive zmage so zabeležili odbojkarji Calcita, Maribora, Šoštanja in Krke, le slednja je proti Črnučam izgubila niz, a še po vodstvu 2:0, ko je nekoliko prehitro mislila, da je opravila delo do konca.

Odbojkarji Calcita Volleyja, ki naj bi bili tudi letos prvi zasledovalci favoriziranemu ACH Volleyja, proti kranjskem Triglavu, ta se letos imenuje Hiša na kolesih, niso imeli nikakršnih težav, kar kaže tudi končni izid 3:0.

ACH Volley imel vse niti v svojih rokah Prav v vseh nizih so imeli varovanci Aleša Hribarja niti v svojih rokah, vodili od začetka do konca, Kranjčani so bili še najbolj enakovredni v tretjem nizu, ko so tekmecu ves čas dihali za ovratnik. Dvoboj ni bil na posebej visoki kakovostni ravni, vidi se, da je začetek sezone in da ekipi še nista najbolj uigrani, obema ekipama je šepala predvsem igra v napadu. V Mariboru je gostovala Panvita Pomgrad, dvoboj ekip, ki naj bi bile kandidatinji za tretje mesto, pa ni bil prav nič izenačen. Gostitelji so ga dobili več kot prepričljivo, že na začetku nizov so prišli do prednosti, ki so jo držali do konca. Boljši so bili v vseh elementih, najučinkovitejša igralca pa sta bila povratnik v mariborski klub Žiga Donik s 16 in nadarjeni Rok Možič s 15 točkami. V gostujočih vrstah je bil nerazpoložen korektor Aljoša Bogožalec, kar je tudi eden od razlogov, da so točke ostale doma. »Lahko rečem samo čestitke ekipi, ki je odigrala prečudovito, srčno in raznovrstno tekmo. Steklo nam je v vseh elementih igre. Imamo mlado ekipo, vemo, da bodo nihanja, ampak vemo tudi, da smo na pravi poti,« je dejal domači strateg Sebastjan Škorc, povratnik na soboško klop Dejan Fujs je bil seveda slabše volje: »Moram čestitati ekipi Maribora za prepričljivo zmago s 3:0. Prikazali so res dobro igro, nas nadigrali v vseh elementih igre.«