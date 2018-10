Lani je naslov regijske gazele odneslo podjetje Sitor, ki je bilo razglašeno tudi za srebrno gazelo 2017.

Uspešen preboj v igralnice in igralne salone Podjetje Advansys, d. o. o., z uradnim sedežem v Novi Gorici in enotama v Mariboru ter Ljubljani razvija nadzorne sisteme za igralništvo – sisteme, ki nadzirajo igralne avtomate in mize, sredstva igralcev, igralne navade in njihov angažma, vložke in dobitke, bonuse ipd. Poslovna zgodba sega v začetek tega tisočletja, ko je direktor Zlatko Waiss s skupino vlagateljev ustanovil podjetje Matador Plus, d. o. o., danes edinega lastnika Advansysa. Razvili so nadzorni informacijski sistem, ki se je uspešno prebil v slovenske igralnice in igralne salone. Podjetje Advansys je bilo ustanovljeno leta 2003 in letos praznuje 15 let uspešnega delovanja. Danes pokriva 60 odstotkov slovenskega trga, v zadnjih letih pa se usmerja v tujino, kjer ustvarja 85 odstotkov svojega prometa. Prisotno je na trgih srednje, južne in vzhodne Evrope, v državah nekdanje Sovjetske zveze, v Aziji, Afriki in državah Srednje Amerike. Največja prednost Advansysa je v lokalizaciji, visoki prilagodljivosti in nevtralnosti, njegova največja aduta pa sta kakovosten produkt in vrhunski poprodajni servis, ki mu prinašata priporočila in odpirata vrata.

Največji konkurenčni prednosti hitrost in odzivnost Zgodba podjetja Lingva sega v leto 1985, ko se je sedanji direktor Branko Gornik s prijatelji začel pogovarjati o ustanovitvi lastnega podjetja. S prijateljem sta skupaj stopila na podjetniško pot in začela uresničevati idejo o izdelavi tiskanih vezij. Že ob ustanovitvi sta se dogovorila, da se bosta čez deset let poslovno razšla ter nadaljevala vsak svojo pot. Tako se je leta 1997 začela pisati samostojna zgodba podjetja Lingva, d. o. o. V tridesetih letih delovanja so pridobili veliko izkušenj in uspešno širijo proizvodnjo tiskanih vezij in šablon. Njihovi kupci so podjetja, ki razvijajo ali odpremljajo tiskana vezja. Nakup laserja za izdelavo šablon leta 2004 je bila ključna naložba, s katero se je povečala rast podjetja in tudi trg. Tiskana vezja in šablone prodajajo v Sloveniji, predvsem pa so usmerjeni na tuje trge. V podjetju se zavedajo, da je čas dragocen, zato sta hitrost in odzivnost njihovi največji konkurenčni prednosti. V vsako točko v Evropi morajo dobavo šablone zagotoviti že naslednji dan, tiskana vezja pa v treh dneh.