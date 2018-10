Kolesar iz Podblice Gašper Katrašnik (Adria Mobil) in Urša Pintar (BTC City Ljubljana) sta zmagovalca 18. izvedbe VN Avtomojster v Podsmreki, zaključni domači dirki sezone, po kateri že po tradiciji podelijo tudi glavno lovoriko sezone – zlato kolo. Glavna dobitnika Primoža Rogliča in Eugenio Bujak, najboljša na svetovnih lestvicah, so zadržali drugi interesi. V ospredju je bil tako le dobitnik med mlajšimi člani Tadej Pogačar. Rogliča je očitno zdelal napor na sobotni 112. klasiki po Lombardiji. Dolžnost do publike na domačih cestah je čutil le v majico prvaka odeti Matej Mohorič, ki je po 241 kilometrov dolgi sobotni hriboviti klasiki (56. mesto) zložil kolo v prtljažnik avtomobila in v lepi jeseni v nedeljo popoldne zelo aktivno odpeljal tudi zaključno klasiko na obrobju Ljubljane (70 km). Veliko je bil na čelu zasledovalne skupine, a četverice ubežnikov (Katrašnik, Jure Rupnik, Jaka Primožič, Marko Pavlič), ki je odločala o zmagovalcu, tudi zaradi tihe taktične simpatije do sovaščana iz Podblice, ki je v Podsmreki zmagal že tretjič, ni ogrozil.

Mohorič je bil zelo aktiven tudi v gorah nad Comom. »Z ekipo Bahrain Merida smo opravili sijajno delo. Nibaliju smo pomagali do drugega mesta, kar je zanj, glede na težave s poškodbo na Touru, odlično. Sam sem malce premalo jedel, zato se v zaključku nisem počutil najbolje, a sem svoje opravil. Za mano je odlična sezona, a imam še prostor za napredek,« je govoril Matej Mohorič, prejemnik kristalne kocke kot drugi na lestvici za zlato kolo. V številnih letih doslej bi bila uvrstitev dovolj za najbolj ugledno domačo lovoriko, ne pa letos.

Primož Roglič je imel sanjsko sezono. V soboto si je v prvem delu Lombardije privozil odlično izhodišče, da bi se zavihtel tudi višje od zgodovinskega 11. mesta na svetovni lestvici WorldTour. Ekipa LottoNl-Jumbo je z napadalno taktiko pripravila teren za Rogličev napad. Na najdaljšem vzponu na Sormano je izzval tekmece in po zaslugi malenkostne prednosti ujel skupinico (Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Kolumbijec Egan Bernal). Izkazalo se je, da je bil to ključni trenutek dirke. Četverica si je privozila lepo prednost, a Roglič na zadnjem vzponu na Civiglio ritma zmagovalca Pinota in branilca lanske zmage Nibalija ni vzdržal (17. mesto). »V ekipi smo izvedli načrtovano. Na Sormanu smo jih želeli presenetiti. Žal nisem imel moči za sam vrh. Dal sem 110 odstotkov. Na takih dirkah šteje zmaga in na to sem upal. Vendar če nisi v optimalni dnevni formi, je težko. To je bilo prvič, da sem se na takih klasikah boril za najboljša mesta,« je govoril Primož Roglič. Ni tožil o zapravljeni priložnosti, pač pa o spoznanju, da bo v prihodnje lahko dirkal z najboljšimi tudi na teh preizkušnjah. »Želim biti vsestranski kolesar. Želim iti po tej poti, saj najboljši dokazujejo, da je to možno. Upam, da mi uspe prej kot Valverdeju. Sezona? Fantastična. Zelo sem zadovoljen in z optimizmom gledam naprej. Lestvice? Ne spremljam teh številk,« je pristavil po zadnji dirki sezone v Comu.