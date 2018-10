Nantes je pred domačimi gledalci vpisal drugo zmago v ligi prvakov, Celje, ki je v Franciji igrala močno zdesetkano, pa četrti poraz. Lanski finalisti najprestižnejšega klubskega tekmovanja v Evropi so proti pivovarjem izkoristili daljšo klop, kar 13 igralcev se je vpisalo med strelce, in težave celjskih prvakov v zunanji liniji, odločilno razliko pa naredili na začetku drugega polčasa, ko so prišli do desetih golov prednosti, ki so bili dovolj za mirnejše nadaljevanje.

Celjani so tekmo odprli z golom Tilna Kodrina, nato zapravili priložnost za 2:0, temu pa sledila serija Nantesa, ki so v sedmi minuti vodili s 6:2 in Tomaž Ocvirk je moral vzeti minuto odmora. Po zaostanku s 7:3 so se pivovarji le nekoliko bolj zbrali, pritisnili na igralce francoske ekipe, ki pet minut niso uspeli premagati Klemna Ferlina. Pri 7:5 se je za trenutek zazdelo, da bodo gosti iz Celja ujeli tekmece, toda hitro so se spet znašli v zaostanku štirih golov (5:9). Nekajkrat so se Ocvirkovi fantje spustili na -3, a prednost ob polčasu je znašala +4 (17:13).

Na začetku drugega polčasa so se nad Celjane zgrnili črni oblaki, saj je Nantes v 37. minuti povedel s 23:14, z minuto odmora jih je skušal odgnati celjski trener. V 41. minuti so Francozi prvič na tekmi vodili z desetimi goli prednosti (25:15). Pivovarjem je visok zaostanek uspelo nekoliko zmanjšati, v 50. minuti je bilo 29:23, a je šlo le za nekaj lepših trenutkov. Razlika za trenutno vodilno ekipo francoskega prvenstva je bil več kot dovolj visoka, da so tekmo brez večjih težav pripeljali do konca. Še več, v 59. minuti so prvič na tekmi povedli s +11.

Prvi strelec tekme je bil s sedmimi goli Kiril Lazarov, pri Celju je šestkrat zadel Branko Vujović.

Statistika * Dvorana Palais des Sports de Beaulieu, gledalcev 5332, sodnika: Jorum in Kleven (oba Norveška). * Nantes: Auffret 4, Balaguer 5, Claire 3, Delecroix 2, Dumoulin, Emonet 1, Faluvegi 2, Feliho 2, Guillo 1, Hansen 2, Lazarov 7 (2), Pechmalbec 3, Rivera 1, Siffret, Tournat 5. * Celje Pivovarna Laško: Vujović 6 (1), Jurečič 1, Malus 5, Kljun 1 (1), Kosec, Razgor 1, Ovniček 1, Nenadić 1, Panjtar, Ferlin, Kodrin 4, Horžen 4, Anić 3, Bećiri. * Sedemmetrovke: Nantes 3 (2), Celje Pivovarna Laško 3 (2). * Izključitve: Nantes 6, Celje Pivovarna Laško 14 minut. * Rdeč karton: /.