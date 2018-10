Nogometaši Nemčije tudi po tekmi drugega kroga lige narodov ostajajo brez zmage. Po remiju z aktualnimi svetovnimi prvaki Francozi so konec tedna gostovali pri Nizozemcih in po zadetkih Virgila van Dijka, Memphisa Depaya in Georginia Wijnalduma izgubili s kar 0:3. V 41 uradnih medsebojnih dvobojih nogometaši v oranžnih opravah nikoli niso slavili tako prepričljivo, za nameček pa je bila to njihova prva zmaga proti Nemcem v zadnjih 16 letih.

Neuspeh štirikratnih svetovnih prvakov močno odmeva v njihovi domovini, saj je bil to že peti poraz v letošnjem koledarskem letu. To se jim je doslej primerilo le še dvakrat, in sicer leta 1956 in 1985. Prav tako jim ob neupoštevanju prijateljskih dvobojev še tretjič zapored ni uspelo zatresti nasprotnikove mreže, kar se jim je primerilo sploh prvič v zgodovini.

Zaradi poraza proti Nizozemcem in poraznih predstav na svetovnem prvenstvu v Rusiji – to je bilo celo najslabše za Nemčijo po letu 1938 – postajajo vse glasnejši tudi kritiki, ki glavni razlog za slabe rezultate vidijo v selektorju Joachimu Löwu. Nemški mediji mu med drugim zamerijo, da favorizira in priložnost ponuja starejšim igralcem, ob tem pa pozablja na obetavne mladeniče, kot so Julian Draxler, Leroy Sane, Julian Brandt, Niklas Süle in Leon Goretzka.

»Tako kot številni drugi sem tudi jaz presenečen, da ima še vedno službo. Z reprezentanco je delal zelo dolgo, a mislim, da bi moral sam spoznati, kdaj stvari ne delujejo več. Kot nekdo, ki reprezentanco spremlja od daleč, bi si želel, da bi jo Löw zapustil, ko je bil pri vrhu,« je za Deutsche Welle pred dnevi dejal nekdanji kapetan Nemčije Michael Ballack.

Löw, ki je na čelu nemške vrste že 12 let, je v Amsterdamu reprezentanco vodil že 168., s čimer je prehitel Seppa Herbergerja in postal selektor z največ nastopi na nemški klopi. »Vem, da v Nemčiji potekajo debate o meni, a v prihajajočih dneh se bomo osredotočili izključno na pripravo za obračun v Parizu proti Franciji. Vseeno razumem, da so pogovori v javnosti o meni nekaj povsem običajnega,« je povedal Joachim Löw, ki je sploh edini nemški selektor z več kot stotimi zmagami. Doslej jih je namreč dosegel že 109.

Zgodovinska zmaga za Gibraltar Svoje sploh prve zmage pa se je razveselil njegov stanovski kolega na klopi Gibraltarja Julio Ribas. Njegovi nogometaši so v najnižji ligi D gostovali v Armeniji in domačo reprezentanco premagali z 1:0. Za zgodovinski dosežek je bil zaslužen kapetan Roy Chipolina, ki je zadel z bele točke. »Zmaga bo zapisana kot pomemben zgodovinski dogodek za Gibraltar. Igrali smo proti zelo močni vrsti Armenije in jih premagali na njihovem terenu. Izjemno sem ponosen na svoje igralce in na trud, ki so ga vložili. A zdaj se trdo delo šele začenja, saj nas v torek čaka izjemno zahtevna tekma proti Liechtensteinu,« je bil po tekmi presrečen selektor Gibraltarja Julio Ribas Gibraltarcev, ki so poleg prve zmage osvojili tudi prve točke in sploh prvič ohranili svojo mrežo nedotaknjeno, ni zmedla niti organizacijska napaka Armencev. Ti so namreč pred tekmo namesto gibraltarske himne predvajali liechtensteinsko. Liga narodov, liga A, skupina 1: Nizozemska – Nemčija 3:0 (1:0), liga B, skupina 1: Slovaška – Češka 1:2 (0:0), skupina 2: Rusija – Turčija 2:0, skupina 4: Irska – Danska 0:0, liga C,skupina 4: Romunija – Srbija 0:0, vrstni red: Srbija 8, Romunija 6, Črna Gora (-1) 4, Litva (-1) 0, liga D, skupina 1: Latvija – Kazahstan 1:1, Gruzija – Andora 3:0 (1:0), vrstni red: Gruzija 9, Latvija 3, Andora in Kazahstan po 2, skupina 3: Azerbajdžan – Malta 1:1, Ferski otoki – Kosovo 1:1, vrstni red: Kosovo 8, Azerbajdžan 6, Ferski otoki 4, Malta 2, skupina 4: Armenija – Gibraltar 0:1 (0:0), Makedonija – Liechtenstein 4:1 (3:1), vrstni red: Makedonija 9, Liechtenstein, Armenija in Gibraltar po 3.

