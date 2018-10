Po več letih špekuliranja se je na področju upogljivih telefonov začelo zares premikati. Samsungov direktor za področje mobilnih naprav D. J. Koh je v intervjuju za CNET namreč potrdil, da bi podjetje napravo znalo predstaviti že prihodnji mesec. Koh je ob tem povedal, da bo napravo mogoče uporabljati kot tablico, ki se zloži in postane bolj podobna telefonu. Priznal je, da bi telefon sprva morda deloval zgolj kot nišna naprava, a so pri Samsungu odločni, da pri tem ne bo ostalo in da se ne bo poslovila že po nekaj mesecih. Optimizem podjetju v tem obziru vliva predvsem uspeh telefonov galaxy note, ki so sprva tudi veljali kot niša, danes pa so večji telefoni izredno priljubljeni.

Kljub optimističnim napovedim pa je Koh opozoril, da datum predstavitve naprave še ni povsem dorečen. Ta je odvisen predvsem od tega, če bo naprava do tedaj že nared. Prav tako ni pričakovati, da bo telefon že novembra šel v prodajo. Precej bolj verjetno je, da bo novembra predstavljen zgolj z namenom motiviranja ustvarjalcev aplikacij za oblikovanje posebnih storitev za novo obliko naprav. Prodaja pa bi sledila kasneje.

Že skoraj šest let čakanja Samsung je že leta 2013 na sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu predstavil koncept upogljivega zaslona. Tehnologijo je od tedaj preizkusil v več oblikah, že od samega začetka pa se kot glavni cilj upogljivih zaslonov šteje telefon, ki bi ga lahko razprli in dobili napravo z večjo ploščino zaslona. Od prve predstavitve Samsungovih upogljivih zaslonov bo kmalu minilo šesto leto, a takšne naprave še nimamo, se pa je konkurenca zbudila. Krožijo namreč govorice, da bi kitajski Huawei znal že prihodnje leto izdati svojo različico telefona z upogljivim zaslonom. Po še bolj optimističnih napovedih iz prve polovice leta bi se to lahko zgodilo že novembra letos. Svoje prototipe sta medtem testirala še dve kitajski podjetji, Lenovo in Xaomi. Odločitev Samsunga, da pohiti s svojim izdelkom, je zato še toliko bolj razumljiva.