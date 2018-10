Čudni tiči

Ob sprehodu skozi središče slovenske prestolnice človek vedno – takšna je pač logika večjih mest – sreča nekaj čudnih tičev. Bolj ali manj znanih in znamenitih, o kakšnem bi se dala spisati tudi širša publikacija. No, minuli petek pa se jim je, kot dokazuje fotografija naše bralke, nič hudega sluteč v mirnem sprehodu od Tromostovja proti tržnici pridružil tudi čisto pravi (p)tič. O tem, kam se je podal in kakšna je bila njegova končna usoda, bralka ne sporoča, je pa dejstvo, da je bila njegova pojava nekaj tako posebnega, da so se z njim želeli fotografirati tudi tisti tiči, o katerih smo govorili v prvih dveh povedih zgoraj.