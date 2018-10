Slovenska nogometna reprezentanca je razočarala z igro tudi na gostovanju v Oslu in proti Norveški vpisala tretji poraz v ligi narodov. Izbrana vrsta po polovici tekmovanja drvi proti izpadu iz tretjega kakovostnega razreda, saj brez osvojene točke še vedno zaseda zadnje mesto v skupini. Lahko se zgodi, da bo slovenski selektor Tomaž Kavčič jutri zvečer v Stožicah še zadnjič vodil reprezentanco, ki se bo v boju za obstanek pomerila s Ciprom.

Umazani dresi premalo za uspeh

Po petem porazu na šesti tekmi je Kavčič še poslabšal osebno statistiko na slovenski klopi, zato je vse več kritikov, ki opozarjajo, da ni kos zahtevni nalogi. Ker je v Oslu zamudil priložnost za odstopno izjavo, obstaja velika verjetnost, da ga bo še v tem koledarskem letu zamenjal vrh nogometne zveze s predsednikom Radenkom Mijatovićem na čelu. »Do zdaj še nisem razmišljal o odstopu, sploh pa ne po tekmi proti Norveški. Glede svoje službe sem miren, odločitve sprejemajo drugi. Proti Norveški sem v igri videl napredek, cilj ostaja uvrstitev na evropsko prvenstvo,« je komentiral Tomaž Kavčič, a ni znal natančno pojasniti, v katerih elementih je nemočna slovenska reprezentanca pokazala izboljšave. V Oslu ni zadostovalo, da so si igralci z borbenostjo vsaj umazali drese, saj si v napadu niso pripravili niti resnega strela v okvir norveških vrat. Selektor Kavčič si želi, da bi Slovenija pod njegovim vodstvom vsaj enkrat zaigrala v popolni postavi, a bo podobno oslabljena in neizkušena tudi na jutrišnji preizkušnji s skromnim Ciprom.

Norveška je igrala ravno toliko, da je po zmagovitem golu Oleja Selnæsa globoko v sodnikovem podaljšku prvega polčasa dosegla zmago, ki jo ohranja v igri za napredovanje iz skupine. Slovenskim nogometašem se je ob prejetem golu znova zgodil »padec koncentracije«, kot razlaga Kavčič po skoraj vsaki tekmi. Zadetek za norveško vodstvo je zakuhal Nejc Skubic, saj je žogo izbil samo do Selnæsa, ki je bil neoviran pri izvedbi močnega udarca. Selektor Kavčič znova ni imel srečne roke pri izbiri začetne enajsterice, ki se ji je že na tretji tekmi zapovrstjo zgodila začetniška napaka povsem na uvodu, ko sta se vratar Vid Belec in vezist Leo Štulac tako neodgovorno poigravala z žogo, da je imel norveški napadalec Tarik Elyounoussi čisto priložnost za zadetek. Po tej akciji je ob trku z glavo v nezavesti obležal štoper Luka Krajnc, kar je privedlo do daljše prekinitve in nenadejane menjave z Nemanjo Mitrovićem. Krajnc je v bolnišnici izvedel, da ni utrpel hujše poškodbe.

Slovenija je bila v prvem polčasu nemara celo najbolj borbena in agresivna, odkar je reprezentanco decembra lani prevzel Kavčič, a je bila znova premalo ustvarjalna, da bi si skozi igro pripravila priložnosti. Napadalec Andraž Šporar ni dobil nobene uporabne žoge, zato je bil s hrbtom proti golu odrezan od igre, vezisti pa so bili premalo drzni, da bi jim s preigravanji uspelo izigrati čvrstega tekmeca. Slovensko moštvo je zmagoviti zadetek Norveške tako potolkel, da se je na začetku drugega polčasa povleklo v obrambo in čakalo na protinapade. Kavčiču se ni izšel rezervni načrt s postavitvijo v rombu in vstopom Josipa Iličića, ki je le na trenutke poživil slovensko igro. Zasuka ni prinesel niti vstop Jake Bijola, zaradi katerega je na klopi obsedel Amir Dervišević, ki je primernejši igralec za lovljenje rezultata. Največjo slovensko priložnost je tik pred koncem zapravil Rene Krhin, a je z glavo meril čez gol. Vratar Belec je bil znova nezanesljiv v igri z žogo, zaradi česar bi ga Kavčič lahko poslal na klop za rezervne igralce, s čimer bi dokazal, da zaupa tudi drugim vratarjem.