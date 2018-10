Po enajstem krogu so bržkone najbolj zadovoljni v taboru Nafte. Lendavčani so doma z 2:0 premagali Rogaško. S tem so prekinili niz treh zaporednih remijev, povrhu pa s tremi osvojenimi točkami prehiteli Bravo in skočili na prvo mesto. Tam bi lahko bil sežanski Tabor, ki pa je na gostovanju pri Dobu izgubil (1:2) in tako končal serijo sedmih tekem brez poraza.

Najvišje zmage so se sicer ta konec tedna veselili igralci Krke, ki so mrežo Bilj napolnili s petimi goli in se povzpeli na peto mesto. Novomeščani so zdaj pri 19 točkah, toliko pa sta jih zbrala tudi Dob in Drava.

Na tekmi z začelja lestvice med Ilirijo in Brežicam 180 gledalcev ni videlo zmagovalca, saj sta se moštvi razšli z neodločenim izidom 1:1. Za Ljubljančane je bila to prva točka po 15. septembru.

2. SNL, 11. krog: Roltek Dob – Tabor Sežana 2:1 (1:1) – strelci: 0:1 Stevanović (20), 1:1 Petric (21), 2:1 Suljević (90). Športni park Dob, gledalcev 350, sodnik: Glažar.

Nafta – Rogaška 2:0 (0:0) – strelca: 1:0 Prahić (51), 2:0 Ploj (84). Športni park Lendava, gledalcev 350, sodnik: Sagrković.

Ilirija – Brežice Terme Čatež 1:1 (1:0) – strelca: 1:0 Haljeta (30), 1:1 Babnik (51). Stadion Ilirija, gledalcev 180, sodnik: Mertik.

Beltinci – Drava Ptuj 1:4 (0:1) – strelci: 0:1 Lovenjak (42), 0:2 Bizjak (46), 1:2 Kristl (63), 1:3 Olubori Ayodluwa Fanimo (73), 1:4 Filipović (84). Športni park Beltinci, gledalcev 250, sodnik: Kos.

Brda – Ankaran Postojna 1:0 (0:0) – strelec: 1:0 Varga (42/11 m). Športni park Vipolže, gledalcev 120, sodnik: Kondić.

Radomlje – Fužinar 1:1 (0:1) – strelca: 0:1 Medved (10), 1:1 Cerar (55/11 m). Športni park Radomlje, gledalcev 200, sodnik: Antič.

Krka – Bilje 5:0 (1:0) – strelci: 1:0 Kastrevec (19), 2:0 Jakolič (50), 3:0 Kostanjšek (51), 4:0 Potokar (81/11 m), 5:0 Kambić (87). Stadion Portoval, gledalcev 150, sodnik: Balažič.