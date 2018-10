Pogosto, tudi ponavljajoče se razveljavljanje sodb in vračanje na prvo stopnjo velja za eno od bolj problematičnih sodnih manevrov, ki lahko precej podaljša čas do pravnomočne sodbe. Razveljavitev prvostopenjske sodbe in vrnitev v ponovno sojenje je bila v preteklosti praktično edina sodna odločba, na katero se ni bilo mogoče pritožiti, in višji sodniki so se tega dobro zavedali. Novela zakona o pravdnem postopku, ki se je začela uporabljati lansko jesen, je uvedla možnost pritožbe na vrhovno sodišče, kjer prednostno odločijo, ali mora višje sodišče samo dokončno razsoditi, al