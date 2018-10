V soboto dopoldne so kmalu po priključku Kranj zahod proti Jesenicam trčila tri vozila. Prometno nesrečo je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje povzročil voznik tovornega vozila, ki je trčil v dva osebna avtomobila pred seboj. Poškodovan ni bil nihče. Kmalu za tem sta dve vozili trčili še na avtocesti pri Naklem, kjer tudi ni bilo hujšega, je pa vse skupaj še poslabšalo pretočnost prometa.

Danes je bila nekaj časa zaprta avtocesta pri Jesenicah. Na odseku med priključkoma Lipce in Hrušica v smeri proti Avstriji je zaradi del zaprta polovica avtoceste. Promet na razdalji približno petih kilometrov poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste. Zapora bo trajala predvidoma do 15. novembra. In prav pri tej zapori je počilo okoli pol dvanajstih, ko se je osebni avto z dvema potnikoma prekucnil na streho. Hujših poškodb ni bilo, cesta pa je bila zaprta do dveh popoldne.