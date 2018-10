Če bo šlo vse po načrtih, bodo občine Ljubljanskega barja do leta 2025 dobile kolesarske poti. Sedem občin (Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Škofljica, Ig, Brezovica, Borovnica in Vrhnika) je že pred časom z direkcijo za infrastrukturo sklenilo dogovor o sodelovanju pri izvajanju državnega in regijskega projekta Barjansko kolesarsko omrežje. Projekt podpira Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Predvideno je, da bodo projekt financirali iz državnih, občinskih in evropskih sredstev in naj bi bil končan do leta 2025. Takrat bo, če bo predv