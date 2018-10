Capoeira, brazilska borilna veščina, ki se trenira ob ritmih glasbe, je vadba, ki umiri dušo in obenem napolni telo z obilo energije. Vadba je najbolj razširjena v Braziliji, sledijo Argentina, ZDA, Španija, Portugalska in Italija, vedno več navdušencev pa ima tudi v Sloveniji.

»Za nekatere Brazilce je capoeira nacionalni simbol, del njihove nacionalne identitete in tudi način življenja. Za druge pa ima capoeira še vedno negativen prizvok, vidijo jo kot veščino uličnih prevarantov, revežev in temnopoltih,« pove Urška Stolnik iz Capoeire Slovenije, ki se je z vadbo srečala v Braziliji, kamor je zaradi doktorske disertacije na področju antropologije prav na temo capoeire odpotovala sedemkrat.

Capoeira je namenjena vsem generacijam, saj lahko zaradi njene pestrosti v njej vsakdo najde kaj zase. Nekateri se želijo naučiti elementov napada in obrambe, druge privlači mehko in tekoče gibanje ob spremljavi glasbe, tretji so navdušeni nad akrobatskimi elementi ali pa uživajo, ko igrajo inštrumente in pojejo. Večina v capoeiri vidi zanimivo obliko športne rekreacije, zabave in sprostitve. Na vadbi namreč razmigajo vse telo, izboljšajo splošno telesno pripravljenost, gibljivost, moč, vzdržljivost, koordinacijo v prostoru in ravnotežje. Vaje se izvajajo postopno in sistematično, da jih lahko izvajajo in se jih naučijo vsi. Enako velja za gimnastične prvine. Te so odraslim vadečim na splošno všeč, a nekateri menijo, kot omeni sogovornica, da so že prestari, prešibki ali premalo gibčni, da bi se jih naučili. Prisoten je tudi strah, da bi se poškodovali, ali pa jih je preveč sram, da jim ne bi uspelo, ko bi prvič poskusili. Vendar se lahko s pravilno pripravo telesa in metodologijo poučevanja tudi malo starejši naučijo marsičesa.