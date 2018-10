Finančna uprava (FU) Logatec mi je takoj poslala odločbo za plačilo davka na dediščino v višini 763 evrov. Takoj sem se pritožila, da sklep o dediščini imam – nimam pa denarja. Sledil je opomin. Klicala sem na FU Logatec in jim skušala vse razložiti. Vse zaman. Poslala sem mu tudi dopis s sodišča, kjer je razvidno, da je stvar na sodišču in da dolžnik ni prišel na mediacijo, ker se izogiba vračilu. Zdaj sem dobila opomin iz FU Maribor. Spet sem se pritožila in osebno govorila s FU Maribor. Spet brez uspeha. Zadevo so poslali naprej na FU Ljubljana. Ko sem govorila z njimi, sem jim razlagala, da moram očitno plačati davek na nekaj, česar še sploh nisem dobila in je vprašanje, če sploh bom kdaj. Ko sem jih vprašala, kdaj mi bodo vrnili denar, so dejali, da ko bo sprejet sodni sklep, kdaj in kakšen pač bo. Ta zadeva se lahko vleče več let. Ali mi bodo vrnili denar, ko bom že pokojna? Zelo sem se razburila in rekla, da ne bom plačala za nekaj, kar še nisem dobila.

Potem sem pomislila na reveža iz Litije, ko so mu za 100 evrov dolga vzeli hišo. Odločila sem se, da grem plačat – čeprav težko in nesmiselno.

Tako sem še tisto popoldne šla na banko. Treba je bilo na kazati en cent v proračun RS in 763 evrov v proračun občine Domžale. Obvestila sem FU Maribor, da plačujem tako, ker pač nismo znali izračunati obresti. Dejali so mi, da so medtem že napisali izvršbo na ZPIZ, ker sem upokojenka. Kako se jim je mudilo! Provizija na 1 cent je na banki znašala 2,4 evra. Ljudje, ali je vam kaj jasno, da moram plačati davek na nekaj, kar še sploh nisem dobila, in ne vem, če sploh kdaj bom?

Ali ni to nelogično od Fursa? A tam sploh uporabljajo zdravo kmečko pamet? Izgovarjajo se samo na zakone, ki veljajo samo za nas, male ljudi, za tajkune in podobne pa to ne velja. Koliko papirja in časa so porabili na našem vrlem Fursu za tak primer, ki nima nobene logike? Zato pa imamo toliko preveč zaposlenih v javni upravi.

Olga Pavlin, Domžale