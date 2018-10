V Telekomu Slovenije so za skladnost poslovanja z določili uredbe izvedli sistemske nadgradnje in zagotovili celostno IT podporo. Zbiranje soglasij je postalo bolj zapleteno in s tem bolj dolgotrajno, ob tem pa uredba na celotnem področju obdelave in varstva osebnih podatkov zahteva dodatne ukrepe, med drugim več dokumentacije za izkazovanje skladnosti poslovanja in prenovljene delovne procese. Vse našteto se odraža tudi v višjih stroških poslovanja, so pojasnili v družbi.

Kot so zapisali v Novi KBM, so se jim zvišali določeni operativni stroški in stroški tehničnih rešitev, s katerimi zagotavljajo skladnost z uredbo. Zavarovalnica Triglav pa je zabeležila manjše povečanje stroškov, povezanih z vlaganjem v dodatna izobraževanja, nadgradnjo aplikativne podpore in podobno.

V družbi BB izobraževanje so medtem pojasnili, da jim uredba ni zvišala stroškov poslovanja, ker so že pred uvedbo GDPR upoštevali smernice zakona o varstvu osebnih podatkov. Spremembe v poslovanju tako niso bile drastične, so dodali.

Slovenija nove zakonodaje s področja varstva podatkov sicer še ni implementirala v svoj pravni red. Pred uveljavitvijo GDPR je bilo slišati opozorila, da bi nesprejetje nacionalnega zakona lahko prineslo številne zaplete, s čimer se delno strinjajo tudi v omenjenih podjetjih.

V Novi KBM so morali zaradi nesprejetja nacionalnega zakona, zaradi česar ni bilo predvidenega prehodnega obdobja za pridobivanje soglasij strank, »veliko naporov vložiti v hitrejšo vzpostavitev procesa pridobivanja soglasij od prvotno načrtovane časovnice«.