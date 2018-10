Spirit of Portopiccolo je s časom 57 minut in štiri sekunde ubranil lansko zmago na tradicionalni barkovljanki. Za njo je v cilj s časom 58 minut in 14 sekund prispela Tempus Fugit, tretja pa je bila jadrnica Way of Life, nekdanja Maxi Jena, Gašperja Vinčeca, ki je za pot potrebovala eno uro, pet minut in 27 sekund.

Že pol ure pred začetkom regate so se lahko organizatorji pohvalili s številko 2688 posadk, s čimer so izboljšali lansko rekordno udeležbo, ko je bilo na več kot tri kilometre dolgi startni črti 2101 jadrnica.

V močnem vetru slavila prekaljena posadka Po sobotnih napovedih naj bi se za zmago enakovredno »udarili« lanska zmagovalka in iz Avstralije izposojena Tempus Fugit (prvotno CQS), na kateri so bili jadralci šestih narodnosti, med tremi vodilnimi tudi izkušeni slovenski krmar Mitja Kosmina. Potem pa se je že zjutraj pred tekmovanjem uveljavilo mnenje, da ima več možnosti za slavje Spirit of Portopiccolo z brati Benussi in prekaljeno tržaško posadko, saj je bil napovedan kar močan veter in tako se je tudi dejansko zgodilo. Tretja je v cilj prišla jadrnica Way of Life, nekdanja Maxi Jena, ki v lasti slovenskega podjetja Sailing Planet, ki ga vodi nekdanji olimpijec in uspešen tekmovalec v razredu finn Gašper Vinčec.

»Večno drugi« Kosmina Med najbolj razočaranimi je bil v cilju lahko Kosmina, ki sicer ima že štiri zmage na barkovljanki, saj je štirinajstič zasedel drugo mesto in se ga je prijel vzdevek »večno drugi«. Že lani je na prenovljeni 24-metrski Maxi Jeni, ki je na barkovljanki zmagala leta 2009, leta 2015 in 2016 pa je bila druga, ves čas lovil zmago, a je bil na koncu prekratek za 11 minut. Slovenija je doslej vpisala pet samostojnih zmag; leta 1994 je Dušan Puh krmaril Fanatic. Med letoma 1995 in 1997 je zmagala Gaia Legend, zato je slovenska posadka z Mitjo Kosmino na čelu pokal prejela v trajno last, leta 2009 je bila prva Maxi Jena, ki jo je prav tako krmaril Kosmina. Rekord s časom 56 minut in 13 sekund je še vedno v lasti Esimit Europe 2, edine jadrnice v zgodovini, ki je med letoma 2010 in 2014 na barkovljanki zabeležila pet zaporednih zmag. Rekord je osvojila leta 2010, na takratnem regatnem polju v dolžini 16,8 navtične milje. Povprečna hitrost vetra je bila 15 vozlov. Leto pozneje so sicer spremenili regatno polje, na katerem regata poteka vse do danes.