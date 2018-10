Zaradi sejma v Komendi nastajajo na cestah proti Komendi zastoji, zastoj je na cesti Moste-Komenda in na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice iz smeri Ljubljane.

Zaradi prireditve bo v Črnomlju, med Kolodvorsko cesto in Ulico Lojzeta Fabjana, cesta zaprta do 24. ure.

Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru do 29. oktobra zaprta vsako noč med tednom med 21. in 6. uro ter vsak vikend od petka od 21. ure, do nedelje do 15. ure. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.

Danes do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Daljše čakalne dobe so na mejnih prehodih Dragonja, kjer osebna vozila ob vstopu v državo čakajo približno pol ure in Obrežje, kjer avtobusi ob vstopu v državo čakajo približno 20 minut.

Odstranjevanje cestninske postaje Nanos

Odstranjevanje cestninske postaje Nanos in obnova razcepa na vipavski hitri cesti: popolna zapora je med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi, Italiji. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Razdrto-Vipava, za tranzitni promet proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči. Prav tako je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Novi Gorici, predvidoma do naslednje nedelje.

V Ljubljani bo zaradi del Slovenska cesta od danes do predvidoma nedelje na odseku med Tavčarjevo in Trdinovo ulico zaprta za ves promet. V tem času bo za ves promet zaprta tudi Trdinova ulica. Obvozi osebnih vozil so označeni. Mestni avtobusi bodo vozili po Tivolski in Gosposvetski cesti, za križiščem Tivolske ceste in Vošnjakove ulice bomo uredili začasno postajališče.