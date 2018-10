»V vsakdanjem življenju smo navajeni, da identificiramo prijatelje, kolege in slavne ljudi, kot tudi druge osebe,« je povedal eden od avtorjev študije Rob Jenkins z univerze v britanskem Yorku. To se dogaja tako na ulicah, sredstvih javnega potniškega prometa, kot tudi pri gledanju televizije ali brskanju po internetu.

»Nihče pa ne ve, koliko obrazov ljudje dejansko poznajo,« je pri tem dodal Jenkins, kot navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prepoznali med tisoč in 10.000 obrazov

V okviru prve tovrstne študije, objavljene v reviji Proceedings of the Royal Society B, so morali sodelujoči zapisati čim več obrazov ljudi, ki se jih spomnijo iz svojega osebnega življenja. Podobno so morali storiti z obrazi ljudi, ki jih prepoznajo, čeprav ljudi ne poznajo osebno. Pokazali so jim tudi več tisoč fotografij slavnih oseb in jih vprašali, ali jih prepoznajo.

Sodelujoči so prepoznali med tisoč in 10.000 obrazov, v povprečju pa 5000, je dejal Jenkins.

Po mnenju znanstvenikov bi lahko te ugotovitve prispevale k razvoju naprav za prepoznavanje obrazov, ki jih čedalje pogosteje uporabljajo na letališčih in pri kriminalističnih preiskavah.