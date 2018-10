Koale so iz parka v avstralski Adelaidi poslali na 16.000 kilometrov dolgo pot v safari park Longleat v Wiltshireu v Veliki Britaniji, kar je le še en korak pri poskusu zaščite teh ogroženih živali. Obenem bo peterica imela še pomembno nalogo – postali so namreč evropski ambasadorji svoje simpatične vrste.

V zadnjih dveh desetletjih se je število koal na nekaterih območjih Avstralije znižalo za neverjetnih 80 odstotkov. Eden od vzrokov je tudi smrtonosna epidemija klamidije, s katero so se okužile bolj ali manj vse koale v divjini.

Po navedbah Graemea Dicka iz safari parka se koale in vombati, ki so prav tako prispeli v nov dom, počutijo dobro in so zdravi. »To je zaključek dvoletnega projekta in začetek novega obdobja. Upamo, da bodo te živali postale ambasadorke svoje vrste in bodo promovirale izobraževanje o ohranitvi nekaterih avstralskih ogroženih vrst,« je dejal po sprejemu novih prebivalcev parka.

Da bi ohranili vrsto, ki ji v Avstraliji grozijo tako številčni požari kot bolezni, bodo v prihajajočih letih po nekaj koal poslali v živalske vrtove in nacionalne parke v različne dele sveta.