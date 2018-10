»To ni bila moja najboljša tekma. Moje fizično stanje ni več stoodstotno, sem utrujena in na koncu me je začela boleti še noga, zato sem igrala manj agresivno, a nadomestila me je Iga, ki je priigrala zmago in za to se ji moram zahvaliti,« je po tekmi povedala Juvanova, ki je ob koncu drugega niza pri vodstvu s 6:5 potrebovala tudi zdravniško pomoč.

Tekmici na centralnem stadionu v Buenos Airesu sta bili zelo nevarni tudi zato, ker je Juvanova zelo utrujena, saj je doslej na igrah vsak dan nastopila po dvakrat. »Če bi bila stoodstotna, bi dvoboj dobili lažje. Vedeti pa je treba, da je imela tudi Iga težave s prebavo in nobena ni bila prava. Upam, da bom jutri lahko dala več od sebe,« je še dejala Ljubljančanka.

V napetem dvoboju je v končnici že vse kazalo, da bo morala Juvanova s Swiatkovo morda dvoboj celo predati, saj je Slovenka po dobri uri in pol igre obležala na tleh, zdravnica na terenu pa jo je vendarle »pokrpala« do te mere, da je zdržala še zadnjih 15 minut dvoboja.

»Mislim, da telo malo protestira, ker sem res veliko igrala. Upam, da me bodo fizioterapevti pripravili za posamični finale,« je še dejala športnica, ki jo v nedeljo čaka obračun s Francozinjo Claro Burel.

Nastopa sta včeraj opravila tudi kolesarja Aljaž Omerzel in Anže Skok, ki sta se podala na 7,1 kilometra dolg ekipni kronometer in med 20 ekipami zasedla osmo mesto.

Kajakaš Lan Tominc, sicer specialist za divje vode, ima za sabo mirnovodaško tekmo, ki je del obveznega programa. Iz predtekmovanja in repasaža se ni prebil v četrtfinale in končal na 11. mestu.

Košarkarji v igri 3x3 nadaljujejo uspešne predstave. Najprej so ugnali Jordanijo z 22:4, nato pa še Turkmenistan z 20:6 in se neporaženi prebili v četrtfinale.

Namiznoteniška igralka Aleksandra Vovk v Buenos Airesu še vedno nastopa v konkurenci dvojic. Z ekipo Evrope 5 se je danes veselila zmage nad Malezijo z 2:1, popoldan pa jo čaka še tekma proti Braziliji.

Atlet Mitja Kordež je z dosežkom 22,00 sekunde v teku na 200 m zasedel 17. mesto.