Nemci so novo tekmovanje septembra začeli obetavno z neodločenim izidom proti aktualnim svetovnim prvakom Francozom, zdaj pa so Nemci, ki se pobirajo po polomu v Rusiji, gostovali pri Nizozemcih, ki prav tako svojo nogometno zgodbo po neuspehih v zadnjih letih začenjajo na novo. Prvi polčas so dobili domači, edini zadetek je po tem, ko so najprej zadeli prečko, dosegel Virgil Van Dijk v 30. minuti. Nemci so bili boljši v nadaljevanju, vendar niso zadeli, kazen pa je prišla ob koncu; do prestižne zmage je Nizozemsko pripeljal Memphis Depay v 87. minuti. Isti igralec je nato stresel še prečko, Nemce pa je potopil Georginio Wijnaldum v sodnikovem dodatku. Za Nemce je to prvi poraz v medsebojni tekmi po 16 letih.

V ligi B sta sosedi Slovaška in Češka odigrali derbi v Trnavi, bolj zadovoljni so bili na koncu češki gostje. Ti so z zadetkoma Michaela Krmenčika in Patricka Schicka slavili z 2:1 in tako dvema domačima nogometašema pokvarili slavje ob mejnikih v nastopih za izbrano vrsto: Marek Hamšik je nastopil že 108. za Slovaško, za nameček dosegel še gol, Martin Škrtel pa je imel jubilej s stotim nastopom.

V slovenski skupini 3 lige C je Bolgarija gostila Ciper, naslednjega tekmeca Slovenije, in zmagala z 2:1. Goste je v vodstvo popeljal Grigoris Kastanos pred koncem prvega polčasa, za Bolgarijo sta za preobrat v drugem delu poskrbela Kiril Despodov (59.) in Todor Nedelev (68.).

Čeprav ponavadi tekme v najnižji ligi D ne vzbudijo veliko zanimanja, pa je tokrat za izjemo poskrbel Gibraltar. Po 22 porazih je namreč reprezentanca s Pirenejskega polotoka dočakala prvo zmago. Za zgodovinski dosežek je zaslužen kapetan Roy Chipolina, ki je z bele točke dosegel edini gol na tekmi. Gibraltarcev pa ni zmedla niti organizacijska napaka Armencev, ki so jim pred tekmo zavrteli himno še ene žepne članice evropske zveze - Liechtensteina.

Gibraltar se je kot član Uefe tekmovanjem priključil leta 2016, do danes pa doživel samo poraze. Najhujši so bili tisti iz kvalifikacij za Euro 2016 s Poljsko (1:8) in Nemčijo (0:7), ter z Belgijo v kvalifikacijah za SP 2018 (0:9).