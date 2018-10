Na zadnja tri mesta so se uvrstile Nemčija, Madžarska in Malta, kjer zdravstvene storitve preko spleta uporabi dobrih pet odstotkov državljanov. V povprečju pa eZdravje sicer uporablja 18 odstotkov prebivalcev držav EU.

Kar 52 odstotkov prebivalcev EU bi želelo imeti elektronski dostop do svoje zdravstvene kartoteke, poročilo Eurobarometra povzema Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalci EU so po podatkih Eurobarometra veliko bolj naklonjeni in pripravljeni deliti informacije o svojem zdravstvenem in socialnem stanju z zdravniki in drugimi delavci v zdravstvu (65 odstotkov) kot s podjetji (14 odstotkov prebivalcev) ali z javnimi organi, ki podatke potrebujejo v raziskovalne namene (21 odstotkov) tudi v primerih, ko gre za anonimizirane podatke.