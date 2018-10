V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju do 13, najvišje dnevne od 17 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo postopno jasnilo. V sredo bo precej jasno, v notranjosti Slovenije bo zjutraj in dopoldne po nižinah megla.