Pastor je že na poti v ZDA in Trump je napovedal, da ga bo danes sprejel v Beli hiši.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!

»Čudovito ga bo videti in se srečati z njim. On je velik kristjan, ki je šel skozi tako težko preizkušnjo. Rad bi se zahvalil predsedniku Erdoganu za pomoč,« je Trump zapisal na twitterju.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!

Erdogan mu je na tem družbenem omrežju odgovoril: »Gospod predsednik Trump, skladno s tem, kar vedno govorim, turška sodna odločba je bila sprejeta neodvisno.«

Sodišče v mestu Aliaga na zahodu Turčije je v petek Brunsona izpustilo na prostost. Bil je sicer obsojen na tri leta, mesec in 15 dni zapora, a je bil izpuščen zaradi lepega vedenja ter časa, ki ga je preživel v priporu.

50-letni Brunson je bil obsojen zaradi podpiranja terorističnih organizacij, ne pa tudi zaradi ostalih dejanj, katerih ga je bremenila obtožnica.

Zaprli so ga pred dvema letoma

Brunsona, ki prihaja iz Severne Karoline, so v Turčiji zaprli pred dvema letoma. Obtožen je bil vohunjenja za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki v Turčiji in ZDA velja za teroristično organizacijo. Naprtili so mu tudi obtožbo vohunjenja za gibanje Fethullaha Gülena, ki se je zatekel v ZDA in živi v Pensilvaniji. Grozilo mu je 35 let zapora, tožilstvo pa je zanj zahtevalo do 10 let zaporne kazni. Pastor je bil zaradi slabega zdravstvenega stanja od julija v hišnem priporu.

ZDA so od Turčije, sicer zaveznice v zvezi Nato, že nekaj časa zahtevale izpustitev pastorja. Ker Ankara zahtevi ni ugodila, so ZDA v začetku avgusta uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, Turčija je odgovorila s podobnim ukrepom. ZDA so zaradi spora glede pastorja nato sredi avgusta uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije, kar je botrovalo padcu vrednosti turške lire. Turčija je odgovorila z zvišanjem carin na ameriške izdelke.