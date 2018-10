Kip angela, ki je narejen iz bakrene pločevine, že od leta 1769 bdi nad Piranom, obnovo pa je spodbudila februarska burja, ki je del krila odnesla na Tartinijev trg. Kip so avgusta s pomočjo helikopterja Slovenske vojske sneli z zvonika in ga odpeljali na obnovo v Ljubljano, »domov« pa se je vrnil še pravočasno za občinski praznik.

Bakrena pločevina je po njegovih besedah relativno dobro obstojna na vremenske vplive. Veliko je bilo narejenega že ob obnovi pred 110 leti, ko so zamenjali večino povrhnjice, ohranili pa spodnji del tunike, obraz, desno roko in prsni ter hrbtni del kipa.

Glavni izziv pri obnovi je bila odstranitev celotnega bakrenega plašča, s katero so prišli do skeletne konstrukcije, zaradi katere se je nadangel tudi moral spustiti na zemljo, je ob robu slovesnosti pojasnil vodja restavratorskih del Jože Drešar iz družbe Gnom. »Skeletno konstrukcijo je bilo treba dodatno ojačati, par elementov zamenjati in potem seveda vračanje nazaj tega bakrenega plašča,« je dodal.

Simbol, ki povezuje Pirančane

Piranski župnik Zorko Bajc pa je poudaril, da je nadangel Mihael postal ne samo del piranske vedute na vrhu zvonika, ampak »tudi močan simbol, ki resnično povezuje Pirančane«. V zadnjih dveh mesecih je Bajc namreč opazil, koliko kip pomeni tako verujočim kot neverujočim: »Vsi so čutili eno veliko praznino nad Piranom.«

Prav zaradi tega so ljudem dali možnost, da si kip ogledajo tudi od blizu. »Ko sem videl, ko so angela sneli, kakšen odnos so imeli Pirančani, ko so prišli do njega, se ga dotikali z nekim spoštovanjem... sem rekel: zakaj pa ne bi, ko pride nazaj, ga sprejeli malo drugače, slovesno,« je pojasnil župnik.

Sama obnova brez stroškov spusta in prevoza je sicer stala okoli 25.000 evrov, denar pa so prispevali tako župnija kot občina in ministrstvo za kulturo. Nadangel bo na Tartinijevem trgu na ogled vse do ponedeljka popoldne, ko ga bodo spet namestili na vrh zvonika.