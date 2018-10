Shod so organizirali na pobudo vukovarskega župana Ivana Penava (HDZ), ki je danes zbranim povedal, da državljani nimajo zaupanja v hrvaške institucije in pravosodje. Povedal je, da je minilo 27 let od vojnih zločinov v Vukovarju, za umore in trpinčenje prebivalcev pa nihče ni odgovarjal. Ocenil je, da so za pomanjkanje sodnih postopkov najbolj odgovorni hrvaški uradniki, ki so doslej vodili državo.

Opisovali so pretresljive zgodbe o klanju in obglavljanju ujetnikov, posilstvih, kastracijah in podobnih grozljivih zločinih nad ujetimi Hrvati, potem ko so srbske sile zasedle območje Vukovarja in vzhodne Slavonije. Navedli so tudi imena in priimke oseb, ki so jih trpinčile ali poskusile umoriti.

Med dvournim mirnim shodom na Trgu Republike v Vukovarju, ki se je začel ob 14. uri, so na velikem zaslonu predvajali pričevanja več Hrvatic in Hrvatov, ki so bili trpinčeni v Vukovarju in okolici kot tudi v srbskih koncentracijskih taboriščih.

Nekaznovanje je zločin

O vsem so večkrat pričali tudi hrvaškim preiskovalcem in pred leti vložili kazenske ovadbe, a kot trdijo, nihče ni bil obsojen za grozodejstva, ki so jih opisali. Povedali so, da je ljudi, ki so jih trpinčili, mogoče danes srečati v mestu ter da je to tudi razlog, da se mnogi Vukovarčani po vojni niso vrnili v svoje mesto.

Trdijo, da imajo mnogi izmed odgovornih javne in državne službe. Na shodu je bilo slišati tudi izjave govorcev, da zaradi takšnega stanja v Vukovarju nasprotujejo spravi. Menijo, da bo boj za Vukovar potekal, dokler ne bodo obsojeni vsi odgovorni za vojne zločine.

Udeleženci shoda so nosili tudi napise proti aboliciji, ki jo je hrvaška država razglasila po vojni za vse hrvaške državljane, ki so se udeležili oboroženega upora proti hrvaški neodvisnosti, a niso storili vojnih zločinov. Nosili so tudi napise, kot je »nekaznovanje zločinov je zločin« in podobne. Med drugim so kritizirali tudi hrvaškega premierja in predsednika HDZ Andreja Plenkovića.