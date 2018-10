Na shodu v Berlinu se je po poročanju Deutsche Welle zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti naraščajočemu vplivu skrajne desničarske politike. Shodu so se pridružile številne zveze, sindikati, pa tudi aktivistične skupine iz vrst migrantov, LGBT, delavcev in brezdomcev.

Kot so v izjavi opozorili organizatorji protesta, smo priča političnemu preobratu, s katerim rasizem in diskriminacija postajata družbeno sprejemljiva. »Kar je še včeraj veljalo za nepredstavljivo in nesprejemljivo, je danes resničnost,« so navedli.

Prav tako so organizatorji opozorili na naraščajočo ksenofobijo in vse ostrejše ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij. Kot ocenjujejo, je Evropa »v primežu nacionalističnega antagonizma in izključevanja.«

Sporočilo protestov je podprl tudi zunanji minister Heiko Maas, ki je poudaril, da nemška družba ne potrebuje zapiranja, ampak več mednarodnega sodelovanja. »Ne bomo pustili, da bi nas kdo delil, zlasti pa ne desničarski populisti,« je dejal Maas, sicer član levosredinske socialdemokratske stranke.