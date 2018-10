Enainštiridesetletnik, ki je delal kot pomočnik belgijskega selektorja, je s klubom iz kneževine podpisal pogodbo do junija 2021.

»Thierryjevo poznavanje nogometa, njegova strast do igre, visoki standardi in predanost barvam našega kluba so pripeljali do tega, da ga imenujemo za glavnega trenerja. Ima naše zaupanje in podporo pri vnašanju nove dinamike v klub,« je povedal predsednik in izvršni direktor kluba Vadim Vasiljev.

Na klopi bo Henry zamenjal Portugalca Leonarda Jardima, ki je dobil odpoved zaradi slabega začetka sezone. Po devetih krogih državnega prvenstva je klub, ki nastopa tudi v ligi prvakov, na 18. mestu in ima le šest točk. Jardim je bil glavni trener Monaca od leta 2014, leta 2017 pa je postal francoski državni prvak in se uvrstil v polfinale lige prvakov.