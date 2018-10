Uefa je zaradi suma, da bi bil lahko v ozadju ilegalni stavniški interes, domnevno sporno tekmo prijavila francoskemu državnemu tožilstvu, ki je že sprožilo preiskavo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Že do odmora so Parižani povedli s 4:0. Neymar je zadel v 20. in 22. minuti, Edinson Cavani v 37. minuti, končni rezultat prvega polčasa pa je postavil Angel di Maria v 41. minuti. Kylian Mbappe je v 70. minuti povišal na 5:0. Častni zadetek za evropske prvake iz leta 1991 je dosegel Marko Marin. Končni izid je postavil Neymar iz prostega strela devet minut pred koncem.

Beograjčani so zanikali morebitno vpletenost v nameščanje izida tekme, o čemer so prvi pisali pri francoskem časniku L'Equipe: »Smo šokirani. Navedbe iz tega besedila lahko povzročijo veliko škodo ugledu našega kluba in zato nogometni klub Crvena zvezda vztraja, da za to zadolženi preiskovalni organi raziščejo ta sum do konca ter pridejo resnici do dna.«

Zaslužek nekaj deset milijonov evrov Francoski časnik L'Equipe je na podlagi pridobljenih podatkov poročal, da naj bi zaslužek za tistega, ki je stavil, ob tako visokem porazu srbskega moštva znašal nekaj deset milijonov evrov. Pri francoskem nadzornem spletnem mehanizmu za elektronske stave Arjelu, ki pokriva dejavnosti v 23 evropskih državah, sicer niso zaznali kakšnih nepravilnosti. V velikem korupcijskem škandalu se je znašel vrhunski belgijski nogomet. Belgijska policija preiskuje več belgijskih klubov, članov belgijske prve lige, zaradi kriminalnih dejavnosti, pranja denarja, korupcije, nedovoljenega finančnega poslovanja v poklicnih nogometnih klubih in zaradi suma vplivanja na izide tekem v prejšnjih sezonah. Gre za člane vodstev klubov, agente, nogometne sodnike, pravnike, trenerje in tudi novinarje. Preiskave so potekale tudi v Franciji, Luksemburgu, Črni gori, Srbiji, Makedoniji in na Cipru.