Melania Trump je dala intervju za televizijo ABC na koncu svoje nedavne afriške turneje. Doslej je v več kot letu in pol, odkar je njen mož Donald Trump nastopil položaj predsednika ZDA, opravila kratek pogovor za televizijo Fox News, sicer pa z javnostjo občasno in redko komunicira preko tiskovne predstavnice Stephanie Grisham.

Trump je od svoje politike ločevanja družin na meji odstopil šele, ko je izbruhnilo veliko ogorčenje v mednarodni in domači javnosti. Dotlej je trdil, da ne more pomagati, po kritikah pa je s politiko enostavno prenehal.

»Obleke nisem nosila, ko sem bila z otroki,« je pojasnila za ABC. »Očitno nisem nosila jakne zaradi otrok. Nosila sem jo zaradi levičarskih medijev, ki so me kritizirali. Rekla sem jim, da mi ni mar in mi kritike ne bodo preprečile, da delam, kar se mi zdi prav«. Pojasnila je sicer, da ne odobrava ločevanja družin in predsednikova politika jo je presenetila. »Čutila sem, da je to nesprejemljivo in on je čutil isto,« je povedala.

Leto in pol se je večinoma skrivala pred javnostjo, pozornost pa je vzbudila konec junija, ko je sredi odvzemanja otrok staršem na meji obiskala center za takšne otroke v Teksasu in si nadela jakno z napisom »Meni ni mar, a je vam?«. Izbira garderobe je sprožila špekulacije, da gre za izraz nasprotovanja moževi protiimigracijski politiki, vendar pa je Trumpova za ABC te špekulacije razblinila.

Na vprašanje, ali ga ima rada, je Trumpova odgovorila, da sta v redu, z obtožbami o nezvestobi pa se ne ubada. »Sem mati in prva dama in se ukvarjam z veliko pomembnejšimi zadevami.« Na vprašanje, ali so jo govorice prizadele, pa je odgovorila, da medijski svet špekulira, kar ni vedno prijetno. »Vendar pa vem, kaj je prav in kaj ni in kaj je res in kaj ni,« je dejala.

Priznala je, da se ji je mož opravičil, čeprav ni povedala, zakaj, Grishamova pa je pojasnila, da se ji Trump pogosto opravičuje zaradi vseh medijskih neumnosti, ki jim je izpostavljena, odkar je v Beli hiši. Krivi so torej spet mediji in vsi drugi razen Trumpa.

Medije je obtožila, da radi špekulirajo o njenem zakonu in širijo govorice, ker pač to prodaja časopise in revije in na žalost živimo v takšnem svetu. Vztrajala je, da je obtožbe o moževi nezvestobi ne skrbijo.

Številne organizacije zaradi Trumpa z njo nočejo sodelovati

Washington ima rada, iz Bele hiše je naredila dom za sina in moža in vsi radi živijo v Beli hiši in so počaščeni, da lahko služijo veliki domovini.

Moti jo, da številne organizacije nočejo sodelovati z njo in njenimi pobudami zaradi politik njenega moža. Ni pa želela povedati, za katere organizacije gre.

Glede spolnih napadov na ženske Trumpova podpira tako ženske kot tudi moške in meni, da so za javne obtožbe potrebni trdni dokazi. »Ženske je treba slišati in podpreti, ampak tudi moške. Ne moreš le reči, da me je nekdo spolno napadel. Ker mediji gredo včasih predaleč, kako nekaj prikažejo, kar ni prav,« je dejala.

Njen sin s Trumpom Barron je star 12 let in mama ga ne spremlja vedno, ko gre na treninge ali igre, ker to privlači preveč pozornosti, ker želi biti Barron le eden od fantov. »To je tudi njegovo življenje in to spoštujem,« je povedala.

Selitev v Washington Melanii Trump ni prinesla novih prijateljev. Za ABC je povedala, da ima raje kakovost kot količino in njeni prijatelji so isti, kot so bili, preden je prišla v prestolnico. Kdo so to, pa vedo le oni in ona. Z njimi pa ostaja v stiku prek telefonskih klicev in sporočil.