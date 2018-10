Zakaj čistilci niso nagrajeni

Čistilke drži skupaj en sam paradoks. Praviloma so to najslabše plačana delovna mesta ali storitve v podjetjih, po drugi strani pa bo vsak novodobni vodja zatrjeval, da brez čistilk ne gre. Ne samo to, so ključne. One poskrbijo, da se vsi v firmi, podjetju, ustanovi ali predsedstvih počutijo dobro. Opravljajo neke vrste očiščevalno ritualno delo. Ko je vse pospravljeno, ko se vse po domače rečeno spuca, se lahko prične znova. In vsak dan se morajo zaposleni počutiti, kot da delajo iz nule. Na novo nekaj ustvarjajo. Šele počiščeni prostori jim omogočajo vso kreativnost, delovni elan in kvaliteto službenega lajfa.