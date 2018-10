»Za uspeh na trgu je nujno potrebna sposobnost inoviranja in nenehnega prilagajanja organizacij kot živih organizmov. Govorimo o agilnih organizacijah,« pojasnjuje mag. Sonja Klopčič, avtorica raziskave in članica delovne skupine za sodobno voditeljstvo Združenja Manager.

Voditelj dopušča tudi napake

Ocenjuje, da se v slovenskih podjetjih premalo zavedamo, da so za spodbujanje inovativnosti potrebni drugačni vzvodi kot za zagotavljanje rasti produktivnosti in kakovosti. Ustvarjalnost se v zaposlenih ne sprošča na ukaz. Voditelj nanjo ne more vplivati neposredno, temveč le posredno, z usmerjanjem, svetovanjem, coachingom, navduševanjem in navdihovanjem. »Zato mora graditi okolje, ki podpira odprtost, povezovanje, svobodno eksperimentiranje, pretok idej; okolje, kjer so dovoljene tudi napake, saj se iz njih učimo in še hitreje inoviramo,« razloži Klopčičeva.