Na slovenskem trgu je vsako leto 10.000 delovno aktivnih manj. Kar tretjina podjetij trajno ne najde ustreznih kadrov. Zato podjetja načrtno izvajajo številne aktivnosti za grajenje dobre in prepoznavne znamke delodajalca. Prisotni so na kariernih dogodkih, povezujejo se z različnimi izobraževalnimi ustanovami, organizirano odpirajo vrata mladim in lokalni skupnosti ipd. Pri vseh aktivnostih pa je bistveno, poudarjajo, da so pristni in verodostojni.

Najboljši ambasadorji so srečni zaposleni A pri omenjenem ne gre le za pridobivanje najboljših kadrov, talentov. Znamčenje delodajalca se v resnici začne pri grajenju kakovostnih odnosov med organizacijo in zaposlenimi: srečni zaposleni so najboljši ambasadorji dobre znamke delodajalca. »Po vsakoletnih meritvah je kar 93 odstotkov naših zaposlenih zadovoljnih s svojim delovnim mestom in opravljajo delo, ki se jim zdi zanimivo. Zaposleni čutijo, da so srce podjetja,« pravi Sabina Sobočan, direktorica bronaste gazele 2017, Varisa Lendava. Pri njih je blagovna znamka delodajalca pomembna predvsem v srednjem menedžmentu in pri vodilnih kadrih, izkazalo pa se je, da tudi v proizvodnji na tak način hitreje dobijo kvalificirano delovno silo. V Lidlu Slovenija, finalistu lanske Zlate niti med velikimi podjetji, so denimo celo prenovili svoj nastop na trgu dela in v ospredje postavili sodelavce. Ti iz prve roke povedo svojo izkušnjo z delodajalcem. »Najprej moramo vlagati v lastno organizacijsko kulturo in zadovoljstvo obstoječih zaposlenih, da lahko znamko v nadaljnjih korakih verodostojno komuniciramo tudi zunaj podjetja,« je prepričana Lea Tkalec, vodja področja kadri v Lidlu Slovenija.