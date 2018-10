Ajaxu gre, Bayernu ne

V nogometu je ta konec tedna na sporedu liga narodov. Prvotna liga oziroma društvo narodov je bilo ustanovljeno leta 1920, takoj po prvi svetovni vojni, iz njega je pa izšla OZN. Duh ene in druge lige, enega in drugega časa, se je v minulih dneh najbolj povezal v Podgorici. Kamor je prišla igrat Srbija. »Nikdar več 1918« je napis na zidovih in majicah, ki se je pred tekmo pojavil v Črni gori, namigoval pa seveda na ukinitev države Črne gore oziroma njeno aneksijo k Srbiji. Pretep med črnogorskimi navijači je bil motiviran s tem momentom. Cetinje vs Nikšić. A ta konflikt je na delu, četudi ne bi bilo lige narodov. Po nekaj krogih so splošne ocene tekmovanja kot takega bržkone pozitivne. V konkretnem primeru Slovenije seveda ne. Delno je za to kriv tudi slovenski pristop do tekmovanja. Ki je morda prenapet. Vendarle gre še vedno predvsem za pripravljalne tekme. Za iskanje igre. Ki je Slovenija nima, je pa sobotno gostovanje na Norveškem idealno, da se ekipa zbudi. Vsi pogoji so za to. Zdesetkanost in status »outsiderja«. Če v takšnih okoliščinah naši niso sposobni iz sebe spraviti presežkov, potem jim (in nam) ni rešitve. Pa da ne filozofiramo. 1,90 je na voljo za »oba gol« in to bi se moralo zgoditi. Tokrat so na voljo tudi kvote za strelce golov, kjer s kvoto 8 čemi Zahović. Kar je tudi za poskusiti. Če bo seveda končno dobil priložnost za igranje. Izmed preostalih tekem izrazitejšo pozornost budijo visoke kvote na Nizozemce doma proti Nemcem. Vodilo za to tekmo bi lahko bilo, da Ajaxu gre, Bayernu pa ne. In kar 3,30 je na voljo za zmago Nizozemske. To bi sicer bilo proti prevladujočim pričakovanjem, vendar pa se prevladujoča pričakovanja v tem primeru ne zdijo povsem prepričljiva. Predvsem pa zvišujejo kvote na domačine. Za to, da bodo prvi zadeli Nizozemci, je na primer na voljo 2,13. Izmed nižjih kvot se zdi smiselnih 1,50 na Bolgare doma proti Cipru, poskusiti pa se splača tudi, da bosta v tekmi Slovaška – Češka zadeli obe ekipi, kar je vredno 1,80. Izmed nedeljskih tekem so lepe kvote na Kosovo v gosteh pri Ferskih otokih. 2,35 je vredna dvojka, medtem ko je dvojni znak na Kosovce že kanček nizek; 1,33. Tudi Italijani na gostovanju na Poljskem se zdijo zanimivi za zmago, ki je vredna 2,55, dvojni znak na njih pa 1,40. No, najbolj zanimiv med visokimi dvojnimi znaki pa se zdi dvojna opcija na Islandce proti Švicarjem doma v ponedeljek zvečer. Da so Francozi pred dnevi doma z Islandijo remizirali, sta se morala zgoditi islandski avtogol in penal.