S konopljo bežal pred policisti

Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v četrtek na območju Šempetra pri Gorici ustavili mlajšega voznika osebnega vozila. Med postopkom pa je slednji speljal in bežal pred policisti do Volčje Drage. Tam so ga uspeli ustaviti in mu v nadaljevanju postopka zasegli posušene rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za konopljo.