Helena Klakočar (1958) za slovenske poznavalce stripa ni novo ime. Pa ne zato, ker je – preden je v Zagrebu doštudirala grafiko, v Tilburgu pa slikarstvo in animirani film – gimnazijo obiskovala v Mariboru. Aktivna je (bila) v mnogih umetniških skupinah, kot so Zzot, Divlje oko in Kolektiv Migrative Art, njeni stripi so med drugim izhajali v Mladini.

Že leta 2003 smo dobili njeno stripovsko pripoved za najmlajše Veliko potovanje, leta 2011 pa prevod nagrajenega stripovskega albuma Nemirno morje, intimno izpoved izseljenke, ki jo je vojna v bivši Jugoslaviji pregnala proti severu Evrope. Ustvarjalko je začetek državnih nemirov leta 1991 presenetil na morskih počitnicah z družino, zato so se namesto domov odpravili naprej v Grčijo in nato na Nizozemsko.

Odrezana krila Nemirno morje je nastajalo v ozki kabini na katamaranu, na katerem je družina prebila prvo grško zimo leta 1992. Črno-beli stripovski dnevnik na formatu A4 se je, kot pravi, ponudil kar sam, saj možnosti za kaj drugega ni bilo. Osnovo je skicirala s svinčnikom, risbo pa dokončala s črnilom. Risati neposredno na skice je bila stvar takratnih razmer, kar nemara velja tudi za nepretenciozen, a poetičen preplet risbe in besede v njenem avtofikcijskem delu, ki je najbolj učinkovito, ko rabi najmanj črk. Podobno je z njenimi metaforami. Skozi simboliko ptice z odstriženimi krili je kritizirala evropsko politiko zagovarjanja multikulturnosti, od katere so ostale le še parole, prosilci za azil pa še vedno stojijo v vrstah tudi po več let: »Nizozemska na vsakem beguncu v zgolj nekaj mesecih obrne 15.000 evrov, Evropa pa to financira.« Ljudi iz vojne se lokalci bojijo, tudi umetnikov, govori iz izkušenj avtorica, ki je morala kot mnogi kolegi naposled zavoljo dokumentov dokazovati svoj »prispevek nizozemski kulturi«. »Šele nedavno sem začela razumevati, kaj s tem sploh mislijo,« pove. Z društvom Stvarnost je dolgo pomagala organizirati tudi šolanje za umetnike tujce ter ustvarjalne delavnice za otroke in družine v azilnih centrih.