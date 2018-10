Medtem ko se bo slovenska reprezentanca danes mudila v Oslu, kjer se bo v ligi narodov pomerila z Norveško, slovenske zelenice ne bodo mirovale. Zasedli jih bodo nogometaši drugoligašev, ki bodo prve tekme enajstega kroga odigrali že danes popoldan. Ker bo vodilni Bravo tekmo proti Dekanom odigral šele konec meseca, se priložnost za skok na vrh ponuja tako Taboru Sežana kot tudi Radomljam in lendavski Nafti.

Prekmurci so že nekaj časa v tekmovalni krizi, saj so na zadnjih treh tekmah le remizirali. Izhod iz nje bodo poskušali poiskati na domači zelenici, kjer bodo gostili Rogaško. Tudi Slatinčani ne blestijo. Trenutno imajo 14 točk in zasedajo 10. mesto, od 12. avgusta dalje pa so se zmage veselili le enkrat.

Še bolj zanimiv utegne biti obračun v Dobu, na katerem se bosta pomerila šestouvrščeni Roltek in drugouvrščena Tabor Sežana. Primorci, ki jih vodi nekdanji trener Olimpije Andrej Razdrh, bodo favoriti za zmago, saj so v izjemni formi. Nazadnje so izgubili sredi avgusta v tretjem krogu, na zadnjih sedmih tekmah pa so osvojili 17 od možnih 21 točk. Njihov glavni adut bo nedvomno napadalec Papa Ibou Kebe. Osemindvajsetletni Francoz je v Sežano prišel letos s Cipra in se na drugoligaških igriščih odlično znašel, saj je z desetimi doseženimi zadetki drugi najboljši strelec lige.

2. SNL, 10. krog, danes ob 15.30: Roltek Dob – Tabor Sežana, Nafta – Rogaška, Ilirija – Brežice Terme Čatež, jutri ob 13. uri: Beltinci – Drava Ptuj, ob 15.30: Radomlje – Fužinar, Brda – Ankaran Postojna, Krka – Bilje, 31.10. ob 14. uri: Jadran Dekani – Bravo.