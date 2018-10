Okroglih 40 medsebojnih tekem sta do današnje v ligi narodov (Amsterdam, 20.45) odigrali nogometni reprezentanci Nizozemske in Nemčije, katerih rivalstvo velja za eno največjih v Evropi in na svetu. Prvič sta tako igrali že leta 1910, do današnje pa se je po 15 tekem končalo z zmago Nemčije ali remijem, 10 pa z zmago Nizozemske. Pri čemer je bilo še posebej vroče obdobje v času dveh Nemčij, predvsem med letoma 1974 in 1990.

»Tekme proti Nizozemski so me zagotovo stale več let življenja, a jih ne bi zamenjal za nič na svetu. Vse so bile namreč tako polne čustev, napetosti in neverjetne kakovosti na obeh straneh kot nobene druge,« se spominja tudi legenda nemškega nogometa Franz Beckenbauer, ki je bil zraven pri obeh tekmah v zgoraj omenjenih letih. Leta 1974 je v finalu svetovnega prvenstva, v katerem so Nizozemci kot veliki favoriti izgubili z 1:2, kar je povzročilo pravo nacionalno travmo, kot kapetan Zahodne Nemčije visoko v zrak dvignil pokal za naslov svetovnih prvakov, leta 1990 pa je na SP v Italiji svojo reprezentanco do naslova vodil v vlogi selektorja. Pri čemer se je z Nizozemci srečal v osmini finala (2:1) na tekmi, ki je bila polna grobih prekrškov in nešportnih incidentov med igralci, od pljuvanja do vlečenja za lase. Vmes je tekma v skupinskem delu evropskega prvenstva leta 1980 (zmaga Zahodne Nemčije s 3:2) postregla s pretepom, zmaga v polfinalu evropskega prvenstva leta 1988 z 2:1 pa je Nizozemcem, ki so nato postali tudi prvaki, vendarle zacelila rane tako bolečega poraza iz leta 1974.

Tudi vsi kasnejši dvoboji po združitvi Nemčij do danes so bili že zaradi tako pestre preteklosti vselej nekaj posebnega, a vendar se je rivalstvo vsaj nekoliko ohladilo, obdobje pred tekmami pa odtlej večinoma zaznamujejo besede, polne spoštovanja do nasprotnikov. Nič drugače ni niti tokrat, ko se med drugim zdi tudi, da se oboji precej bolj kot s tekmecem obremenjujejo sami s seboj. Nizozemci so namreč izpustili zadnji dve veliki tekmovanji in so tudi ligo narodov odprli s porazom proti Franciji, Nemcem pa se je na letošnjem SP v Rusiji sploh prvič pripetilo, da so izpadli že v skupinskem delu tekmovanja.

S tem je velik del kredita zapravil tudi selektor Joachim Löw, ki je pred štirimi leti v Braziliji reprezentanco pripeljal do naslova svetovnega prvaka, a so bili kljub temu številni začudeni, da mu je zveza po debaklu v Rusiji izrekla podporo. »Mislim, da si je zaslužil to priložnost in prepričan sem, da se bomo skupaj z Löwom hitro pobrali. Naslednji dve tekmi z Nizozemsko in Francijo (v torek, op. p.) sta prava glasba za naša ušesa in lahko vam povem, da že slišimo zvok šestih točk. Hočemo dve zmagi!« je odločen nemški reprezentant Toni Kroos, ki bo tokrat ob sebi pogrešal Petersena, Havertza, Reusa, Goretzko, Trappa in Rüdigerja, nekaj težav pa imajo tudi Nizozemci. Selektor Ronald Koeman tokrat tako ne bo mogel računati na Teteja, Kongola, Fosu-Mesaha, Janmaata in Pröpperja, zaradi česar je vpoklical nekatere mlade upe (Rosario, Dumfries, Bergwijn, Groeneveld). »Sicer si želim bolj ali manj stalno enake ekipe, a proti poškodbam se ne morem boriti, ob tem pa se mladi dobro razvijajo in vztrajno trkajo na vrata. Kdor je tu, si je priložnost tudi zaslužil,« je povedal Koeman.