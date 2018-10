David Ornon, pred tem uslužbenec še slavnejše vinske kleti Smith Haut Lafitte, se je v gostilni Danilo v Retečah pridružil tistim, ki so si hoteli naliti čistega bordojca iz kleti, ki se je v zadnjih letih odločila temeljito premešati karte na vinskem trgu. Pontet-Canet ima vsa potrdila, da prideluje naravna, še več, biodinamična vina. Res pa je, da teh podatkov na njihovih steklenicah ne boste zasledili. »Vina so tako in tako naravna, zakaj bi se s tem še posebej hvalili,« pravi Ornon, ki meni, da je treba pri njihovi kleti razumeti evolucijo, razvoj od časov, ko je posestvo Canet kupil Jean-François de Pontet, prek leta 1865, ko je za dolga leta vinska klet s pripadajočimi vinogradi pripadala družini Cruze, do leta 1975, ko je po škandalih s ponarejenimi vini v lastništvo vstopil Guy Tesseron. Gre seveda za družino Tesseron, ki v Cognacu prideluje prestižen konjak.

»Pontet-Canet s ponarejanjem vin ni imel ničesar, ponarejevali so jih drugi,« je jasen Ornon, ki seveda ve, da se izplača ponarejati zgolj draga vina, vina pontet-canet pa naj bi bila ravno na meji tega. Kadar vidite petrusa iz Pomerola za 2500 evrov, takrat boste recimo dobili pontet-canet za 200 evrov. Čeprav je bilo vino iz Paulliaca letnik 2000 na kozarček v Danilu že kar konkretnih 55 evrov. Je pa res, da so ga ob večerji točili dokaj nekontrolirano. Opazili smo gosta, ki je spil kar tri kozarčke bordojca in jih podkrepil z bučno juho z bučnimi semeni ter neobičajno, skoraj sladko govedino v solati s čebulo in bučnim oljem. Jesensko. Pri Danilu so bili pripravljeni na konkretna vina iz Bordeauxa z »levega brega«, kjer rahlo prevladuje kabernet nad merlotom, razmerje v steklenicah pa od letnika do letnika glede na kakovost grozdja malce spreminjajo.

Ornon se je zaradi dolge in skoraj poučne zgodovine pontet-caneta odločil, da bo publika najprej pila starejša in nato mlajša vina, in če je k letniku 2000, ki je bil gostom najbolj všeč, šla tudi juha iz zelene na posušenih jabolkih, se je letnik 2008 srečal s tortelini z jurčki in prahom gosjih jeter. Letnik 2008 je prvo vino iz kleti, za katero velja, da je biodinamično. Res, da certifikatov Demeter še niso imeli, so se pa držali vseh zapovedi Rudolfa Steinerja. Tudi zapoved, da mora imeti prava kmetija delovne živali. Pontet-Canet ima trenutno deset konj, da bi zadostili vsem potrebam, jih bodo potrebovali še vsaj deset.