Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v četrtek na območju več policijskih uprav opravil 16 hišnih preiskav, tako v zasebnih kot poslovnih prostorih, predkazenski postopek poteka zoper 10 fizičnih oseb in dve pravni osebi. Po pojasnilih Majheniča je ena osumljena oseba, predstavnica dveh gospodarskih družb, od leta 2008 bolnišnicam dobavljala žilne opornice, za ohranitev posla pa je osumljenim zdravnikom in enemu nabavniku bolnišnice dala več nedovoljenih daril v obliki plačil stroškov potovanj, avtorskih honorarjev, donacij in gotovine.

Osumljeni so si na ta način pridobili skupaj okoli 100.000 evrov premoženjske koristi, vendar to še ni dokončni znesek. Ta znesek namreč upošteva le nedovoljenega darila, ne pa tudi vrednosti sklenjenega gospodarskega posla, je pojasnil Majhenič.

Nekdanja predsednica preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zdravstvu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic Jelka Godec (SDS) je bila ob četrtkovih kriminalističnih preiskavah deloma tudi kritična do policije in tožilstva, češ da so se usmerili predvsem v zdravnike, ne pa v vodje nabavnih služb in dobavitelje. Pa tudi, da je pregledovanje dokumentacije v bolnišnicah nesmiselno, glede na to, da je parlamentarna komisija policiji predala vso originalno dokumentacijo, ki jo je zbrala.

Kot je danes dejal Majhenič, so pogosto deležni kritik in ocenjevanja njihovega dela na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. "Lahko je dajati neke splošne ocene o sumih kaznivih dejanj, o tem, da policija nič ne naredi ali da naredi premalo. A za uspešen predkazenski in kazenski postopek potrebujemo tudi kakovostne dokaze," je danes opozoril prvi mož NPU.

Kot je pojasnil, morajo na policiji vsako prejeto gradivo najprej preučiti, opraviti razgovore s pričami in zaslišanja, če želijo utemeljiti sume konkretnih kaznivih dejanj.

Majhenič je danes poudaril, da so od parlamentarne preiskovalne komisije res pridobili določeno poslovno dokumentacijo, vendar v celoti šele letos. Ko so v preteklosti parlamentarno preiskovalno komisijo zaprosili za določeno dokumentacijo, za katero so menili, da bi lahko bila koristna za predkazenski postopek, pa so dobili zgolj zapisnike sej in zaslišanj.