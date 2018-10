Albert Pavlič, v minulih desetletjih najbolj izpostavljen (nekdanji) železniški sindikalist je danes po naših informacijah podal odpoved delovnega razmerja v družbi Slovenske železnice. Že v ponedeljek je sporazumno odstopil kot organizacijski sekretar Sindikata železničarjev Slovenije. Če tega ne bi storil, bi ga člani sindikata s tega mesta razrešili, saj so za to potezo že imeli zbranih dovolj podpisov članov. Člani sindikata so mu očitali avtoritativno in samovoljno vodenje sindikata, netransparentno odtekanje denarja in odgovornost za drastičen upad članstva; sindikat naj