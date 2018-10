V soboto bo pretežno jasno, ponekod v vzhodnih in osrednjih krajih pa občasno zmerno oblačno. Dopoldne bo ponekod po nižinah še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Sončno vreme se bo nadaljevalo V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme. Predvsem v jutranjih in dopoldanskih urah bo ponekod v vzhodnih in osrednjih krajih nizka oblačnost, zato bo nekoliko manj jutranje megle. Burja na Primorskem bo v nedeljo dopoldne ponehala. Vremenska slika: Nad vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi do jugovzhodnimi vetrovi doteka k nam topel in razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno ali pa bo nizka oblačnost.