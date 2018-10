Brunson je bil obsojen zaradi podpiranja terorističnih organizacij, ne pa tudi zaradi ostalih dejanj, katerih ga je bremenila obtožnica. Zaradi lepega vedenja v času sojenja ter časa, ki ga je preživel v priporu, so ga izpustili na prostost.

Sodišče blizu Izmirja je za Brunsona po današnjem zaslišanju odpravilo tudi prepoved potovanja, kar pomeni, da se lahko pastor nemudoma vrne v ZDA. Pastorjev odvetnik Ismail Cem Halavurt je za nemško tiskovno agencijo dpa izrazil pričakovanje, da bo Brunson že drevi odpotoval iz Turčije.

Da upa, da se bo pastor kmalu vrnil v domovino, je na družbenem omrežju twitter zapisal tudi ameriški predsednik Donald Trump v odzivu na odločitev turškega sodišča.

Na današnjem zaslišanju je pastor poudaril, da je nedolžen. »Sem nedolžen, Ljubim Jezusa. Ljubim Turčijo,« je dejal. Ko je sodišče prebralo odločitev, je zajokal in objel soprogo Norine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z izpustitvijo pastorja se je končal spor med Washingtonom in Ankaro

50-letnega Brunsona iz Severne Karoline so v Turčiji zaprli pred dvema letoma. Obtožen je bil vohunjenja za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki v Turčiji in ZDA velja za teroristično organizacijo. Naprtili so mu tudi obtožnico vohunjenja za gibanje Fethullaha Gülena, ki se je zatekel v ZDA in živi v Pensilvaniji. Grozilo mu je 35 let zapora, tožilstvo je zanj danes zahtevalo do 10 let zaporne kazni. Pastor je bil zaradi slabega zdravstvenega stanja od julija v hišnem priporu.

ZDA so od Turčije, sicer zaveznice v zvezi Nato, že nekaj časa zahtevale izpustitev pastorja. Ker Ankara zahtevi ni ugodila, so ZDA v začetku avgusta uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, Turčija je odgovorila s podobnim ukrepom. ZDA so zaradi spora glede pastorja nato sredi avgusta uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije, kar je botrovalo padcu vrednosti turške lire. Turčija je odgovorila z zvišanjem carin na ameriške izdelke.

Po poročanju ameriške televizije NBC so Turčija in ZDA dosegle tajen dogovor o izpustitvi Brunsona in umiku nekaterih točk obtožnice proti njemu. V zameno naj bi ZDA zmanjšale »gospodarski pritisk na Turčijo«, kar vključuje umik sankcij, usodnih za vrednost turške lire. Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je sicer dejala, da »ne ve za noben tovrsten dogovor«.