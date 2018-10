V dneh pred topovsko salvo, ki označi start regate, je z obeh strani slišati veliko spodbudnih besed o sožitju na območju, ki ga je nekoč prevevalo drugačno vzdušje. Na Tržaškem se vse bolj zavedajo vloge in prisotnosti Slovencev v gospodarskem, kulturnem in družabnem življenju, slednji ponujajo roko sodelovanja tudi s prekinitvijo polemik o imenu prireditve. »Organizatorji si prizadevajo za to, da Barkolana postane v svetu uveljavljena blagovna znamka in prav je, da njihovo željo spoštujemo,« poudarja glavni koordinator Združenja slovenskih športnih društev v Italiji