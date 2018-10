Razigravaš ekipo. Vsi ščitijo tebe. Ti si intelektualec, Dražen. Graditelj igre. Najpopularnejši na šoli. S spodobno pričesko. Simbol. Up. Od tebe je odvisno vse. Drugi se tepejo in so tepeni, tvoj dres ni nujno blaten niti v najhujšem blatu. Ti samo mečeš žogo. Ali jo pač predaš najbližjemu, da se potem on in drugi tvoji kolegi poskušajo prebiti mimo nasprotnih zverin, ki jim lomijo ključnice, kolena in druge dele telesa. Ti pri tem ne sodeluješ. Ti si za fine posle. Ti si Bogičević (libero nogometne ekipe Crvena zvezda, razvpit po svojem lipicansko elegantnem stilu igr